Конго қийин дамлардаги Қозоғистон қўллаб-қувватлаганини ҳеч қачон унутмайди - Феликс Чисекеди
ASTANA. Kazinform — Конго қийин дамлардаги Қозоғистон қўллаб-қувватлаганини ҳеч қачон унутмайди. Бу ҳақда Ақордада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев билан кенгайтирилган музокаралар чоғида Конго Демократик Республикаси Президенти Феликс Чисекеди маълум қилди.
“Африка ва Марказий Осиё биргаликда фаровонлик, барқарорлик ва инновациялар учун мустаҳкам кўприк қуриш ниятида. Шу муносабат билан, Жаноби Президент, Конго халқи номидан самимий қабулингиз учун самимий миннатдорлик билдираман. Бу ерда биродарлик муносабатларига гувоҳ бўлдик. Географик масофада жойлашганига қарамай, халқимиз амал қиладиган қадриятлар бир-бирига яқин. Бу суверенитет, ҳудудий яхлитликка ҳурмат ва мулоқот орқали тинчликка эришишдир. Конго Демократик Республикаси энг оғир дамларда халқаро ҳамжамият ва Қозоғистоннинг қўллаб-қувватлаганини ҳеч қачон унутмайди. Аниқроғи, Қозоғистон БМТ доирасида қўллаб-қувватлаб, Конго халқи билан бирга бўлди”, — деди нуфузли меҳмон.
Конго президенти икки давлат ўртасидаги иқтисодий алоқаларга ҳам тўхталиб, ҳамкорлик учун реал имкониятлар мавжудлигини айтди.
“Мамлакатларимизда кўплаб конлар мавжуд. Конгода кобальт ва мис конлари, Қозоғистонда уран конлари бор. Шу боис барча куч-ғайратимизни ушбу маҳсулотларни маҳаллий шароитда қайта ишлашга қаратишимиз мумкин. Шу муносабат билан Қозоғистоннинг ERG компанияси билан изчил ҳамкорликни алоҳида таъкидлаб ўтмоқчиманки, у тараққиёт ва ҳурмат, атроф-муҳит учун масъулият рамзига айланган”, - деди Феликс Чисекеди.
Мулоқот чоғида Давлат раҳбари Қозоғистон ва Конго ўртасидаги муносабатлар катта истиқболга эга эканини таъкидлади.