Қишки Паралимпия ўйинлари — 2026: 8 март куни бўлиб ўтадиган мусобақалар жадвали
ASTANA. Kazinform — Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтадиган қишки Паралимпия ўйинларида 8 март куни ўтказиладиган мусобақалар жадвали эълон қилинди.
Бугун мамлакатимиздан 4 нафар спортчи майдонга чиқади.
14:30 — Парабиатлон. Шахсий мусобақа. Эркаклар, ўтирган ҳолда (Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин)
16:30 — Парабиатлон. Шахсий мусобақа. Эркаклар, ўтирган ҳолда (Александр Герлиц)
Эслатиб ўтамиз, XIV қишки Паралимпия ўйинларининг очилиш маросими Италиянинг Верона шаҳрида бўлиб ўтди. Милан-Кортина-2026 қишки Паралимпия ўйинларида 56 мамлакатдан 600 дан ортиқ спортчи иштирок этади.
Бу йилги Паралимпия ўйинлари 6-15 март кунлари Италиянинг Милан, Кортина-д’Ампеццо ва бошқа шимолий шаҳарларида бўлиб ўтади. Мамлакатимиздан 7 нафар спортчи Паралимпия чанғиси ва Паралимпия биатлони бўйича мусобақаларда иштирок этади. Жамоа таркибида тажрибали параатлетчилар ва дебютантлар бор.