    09:35, 08 Март 2026 | GMT +5

    Қишки Паралимпия ўйинлари — 2026: 8 март куни бўлиб ўтадиган мусобақалар жадвали

    ASTANA. Kazinform — Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтадиган қишки Паралимпия ўйинларида 8 март куни ўтказиладиган мусобақалар жадвали эълон қилинди.

    Зимние Паралимпийские игры: как выступили казахстанцы в первый день соревнований
    РГП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями»

    Бугун мамлакатимиздан 4 нафар спортчи майдонга чиқади.

    14:30 — Парабиатлон. Шахсий мусобақа. Эркаклар, ўтирган ҳолда (Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин)

    16:30 — Парабиатлон. Шахсий мусобақа. Эркаклар, ўтирган ҳолда (Александр Герлиц)

    Эслатиб ўтамиз, XIV қишки Паралимпия ўйинларининг очилиш маросими Италиянинг Верона шаҳрида бўлиб ўтди. Милан-Кортина-2026 қишки Паралимпия ўйинларида 56 мамлакатдан 600 дан ортиқ спортчи иштирок этади.

    Бу йилги Паралимпия ўйинлари 6-15 март кунлари Италиянинг Милан, Кортина-д’Ампеццо ва бошқа шимолий шаҳарларида бўлиб ўтади. Мамлакатимиздан 7 нафар спортчи Паралимпия чанғиси ва Паралимпия биатлони бўйича мусобақаларда иштирок этади. Жамоа таркибида тажрибали параатлетчилар ва дебютантлар бор.

    Сўнгги хабарлар
