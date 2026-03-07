Италияда Қишки Паралимпия ўйинларининг очилиш маросими бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform — XIV Қишки Паралимпия ўйинларининг очилиш маросими Италиянинг Верона шаҳрида бўлиб ўтди. Милан-Кортина-2026 Қишки Паралимпия ўйинларида 56 мамлакатдан 600 дан ортиқ спортчи иштирок этади. Бу ҳақда ҚР Туризм ва спорт вазирлиги хабар берди.
Қишки Паралимпия ўйинларида Қозоғистон терма жамоаси мамлакатни пара-чанғи спорти ва пара-биатлон бўйича ҳимоя қилади.
Хусусан, пара-биатлон ва пара-чанғи спортидан: Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев ва Юрий Березин, пара-чанғи спортидан эса Нурлан Алимов, Владислав Кобаль ва Анна Грачева.
«Бу ўйинлар жамоамиз учун ўз маҳоратини исботлаш ва мамлакат шарафини муносиб ҳимоя қилиш учун яна бир муҳим имкониятдир. Қозоғистон терма жамоасининг ҳар бир спортчиси ушбу мусобақага узоқ ва машаққатли тайёргарликдан сўнг келди. Улар ҳар куни тинимсиз меҳнат қилишди ва ўз имкониятларини исботлашга ҳаракат қилишади. 7 март спортчиларимиз учун мусобақанинг биринчи куни. Мен барча қозоғистонликларни миллий терма жамоамизни қўллаб-қувватлашга таклиф қиламан. Спортчиларимизга омад, адолатли рақобат ва ёрқин ғалабалар тилайман», — деди Туризм ва спорт вазири ўринбосари Серик Жарасбаев.
Эслатиб ўтамиз, Милан-Кортина-2026 да бўлиб ўтадиган XIV Қишки Паралимпия ўйинлари 6-15 март кунлари бўлиб ўтади. Кўп спортли мусобақада пара-чанғи спорти, пара-биатлон, ногиронлар аравачасида керлинг, пара-сноуборд, тоғ чанғиси ва пара-хоккей бўйича 79 та медаллар учун кураш ўтказилади.
Миллий терма жамоа 7 март куни пара-биатлон бўйича 7,5 км масофага спринт пойгасида иштирок этади. Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев ва Юрий Березин мусобақада иштирок этадилар.