Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 14-февралдаги мусобақалар жадвали
LIVINGО. Кazinform — 14 февралда ХХV Қишки Олимпия ўйинлари мусобақаларининг еттинчи куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.
Бугун 16 нафар қозоғистонлик спортчи 7 спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.
Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:
14:00 — тоғ чанғиси, гигант слалом (эркаклар)
Иштирокчи: Ростислав Хохлов.
14:30 — эркин могул, параллел могул (аёллар)
Иштирокчилар: Юлия Галишева, Анастасия Городко, Аяулим Амренова.
16:00 — чанғи пойгаси, эстафета (аёллар)
Иштирокчилар: Надежда Степашкина, Ксения Шалигина, Анна Мельник, Дарья Ряжко.
18:45 — биатлон, спринт (аёллар)
Иштирокчилар: Айша Рақишева, Милана Генева.
20:00 — конькида учиш, жамоавий трек мусобақаси (¼ финал, аёллар)
Иштирокчилар: Надежда Морозова, Елизавета Голубева ва Арина Иляшченко.
21:00 — конькида учиш, 500 м (эркаклар)
Иштирокчи: Евгений Кошкин.
22:45 - чанғида трамплиндан сакраш, баланд платформа (эркаклар)
Иштирокчилар: Иля Мизерних, Данил Васильев.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик Михаил Шайдоров Олимпиада чемпиони бўлди.