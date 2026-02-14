OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:10, 14 Февраль 2026 | GMT +5

    Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 14-февралдаги мусобақалар жадвали

    LIVINGО. Кazinform — 14 февралда ХХV Қишки Олимпия ўйинлари мусобақаларининг еттинчи куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.

    Қишки Олимпиада
    Фото: Сали Сабиров, ҚР МОҚ

    Бугун 16 нафар қозоғистонлик спортчи 7 спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.

    Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:

    14:00 — тоғ чанғиси, гигант слалом (эркаклар)

    Иштирокчи: Ростислав Хохлов.

    14:30 — эркин могул, параллел могул (аёллар)

    Иштирокчилар: Юлия Галишева, Анастасия Городко, Аяулим Амренова.

    16:00 — чанғи пойгаси, эстафета (аёллар)

    Иштирокчилар: Надежда Степашкина, Ксения Шалигина, Анна Мельник, Дарья Ряжко.

    18:45 — биатлон, спринт (аёллар)

    Иштирокчилар: Айша Рақишева, Милана Генева.

    20:00 — конькида учиш, жамоавий трек мусобақаси (¼ финал, аёллар)

    Иштирокчилар: Надежда Морозова, Елизавета Голубева ва Арина Иляшченко.

    21:00 — конькида учиш, 500 м (эркаклар)

    Иштирокчи: Евгений Кошкин.

    22:45 - чанғида трамплиндан сакраш, баланд платформа (эркаклар)

    Иштирокчилар: Иля Мизерних, Данил Васильев.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик Михаил Шайдоров Олимпиада чемпиони бўлди.

    Теглар:
    Қишки Олимпиада Олимпиада 2026 Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!