12:10, 13 Февраль 2026 | GMT +5
Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 13 февралдаги мусобақалар жадвали
LIVINGO. Кazinform — ХХV Қишки Олимпия ўйинларининг олтинчи куни 13 февралда Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.
Бугун 6 нафар қозоғистонлик спортчи 4 спорт тури бўйича баҳслашади.
Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:
15:45 — чанғи учиш, яккалик мусобақаси (еркаклар)
Иштирокчилар: Амирғали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
18:00 — биатлон, спринт (эркаклар)
Иштирокчилар: Владислав Киреев, Асет Дуйсенов
23:00 — фигурали учиш, эркин дастур (эркаклар)
Иштирокчи: Михаил Шайдоров
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 12 февралдаги мусобақалар жадвалини эълон қилган эдик.