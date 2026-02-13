OZ
    Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 13 февралдаги мусобақалар жадвали

    LIVINGO. Кazinform — ХХV Қишки Олимпия ўйинларининг олтинчи куни 13 февралда Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.

    Фото: Kazinform

    Бугун 6 нафар қозоғистонлик спортчи 4 спорт тури бўйича баҳслашади.

    Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:

    15:45 — чанғи учиш, яккалик мусобақаси (еркаклар)

    Иштирокчилар: Амирғали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков

    18:00 — биатлон, спринт (эркаклар)

    Иштирокчилар: Владислав Киреев, Асет Дуйсенов

    23:00 — фигурали учиш, эркин дастур (эркаклар)

    Иштирокчи: Михаил Шайдоров

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 12 февралдаги мусобақалар жадвалини эълон қилган эдик.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
