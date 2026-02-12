OZ
    Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 12 февралдаги мусобақалар жадвали

    LIVINGО. Кazinform — ХХV Қишки Олимпия ўйинлари мусобақаларининг бешинчи куни 12 февралда Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.

    Қишки Олимпиада
    Фото: Турар Қазанғапов

    Бугун 7 нафар қозоғистонлик спортчи 4 спорт тури бўйича баҳслашади.

    Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:

    15:30 — Тоғ чанғиси, супер-гигант (аёллар)

    Иштирокчи: Александра Скороходова

    16:15: Фристайл-могул, биринчи финал (эркаклар)

    Иштирокчи: Павел Колмаков

    17:00 — Чанғи пойгаси, яккалик мусобақаси (аёллар)

    Иштирокчилар: Надежда Степашкина, Ксения Шалигина, Анна Мельник, Дарья Ряжко

    20:30 — Конькида учиш, 5000 м (аёллар)

    Иштирокчи: Надежда Морозова

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик могулчи қизлар Олимпия ўйинларининг финалига чиқди.

    Бекабат Узаков
