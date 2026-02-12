11:10, 12 Февраль 2026 | GMT +5
Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 12 февралдаги мусобақалар жадвали
LIVINGО. Кazinform — ХХV Қишки Олимпия ўйинлари мусобақаларининг бешинчи куни 12 февралда Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.
Бугун 7 нафар қозоғистонлик спортчи 4 спорт тури бўйича баҳслашади.
Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:
15:30 — Тоғ чанғиси, супер-гигант (аёллар)
Иштирокчи: Александра Скороходова
16:15: Фристайл-могул, биринчи финал (эркаклар)
Иштирокчи: Павел Колмаков
17:00 — Чанғи пойгаси, яккалик мусобақаси (аёллар)
Иштирокчилар: Надежда Степашкина, Ксения Шалигина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
20:30 — Конькида учиш, 5000 м (аёллар)
Иштирокчи: Надежда Морозова
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик могулчи қизлар Олимпия ўйинларининг финалига чиқди.