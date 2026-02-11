OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    17:43, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Олимпиада-2026: Қозоғистонлик фристайлчи қизлар финалга йўлланма олди

    ASTANA. Kazinform — Фристайл-могулдан Қозоғистон аёллар жамоаси Италияда бўлиб ўтадиган XXV қишки Олимпия ўйинларининг иккинчи саралаш босқичида иштирок этди.

    фристайл
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    Терма жамоа таркибида Анастасия Городко, Юлия Галишева ва Аяулим Амренова иштирок этадилар.

    Юлия Галышева
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    Якунда Юлия 73.08 балл, Анастасия 71.52 балл ва Аяулим 68.98 балл тўплади.

    фристайл-могул
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    Қоидага кўра, саралаш босқичидаги ТОП-10 спортчи финалга йўлланма олади. Шундай қилиб, учала қозоғистонлик спортчи ҳам тушдан кейин мусобақада иштирок этади.

    Теглар:
    Қишки Олимпиада Италия Олимпиада 2026 Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
