17:43, 11 Февраль 2026 | GMT +5
Олимпиада-2026: Қозоғистонлик фристайлчи қизлар финалга йўлланма олди
ASTANA. Kazinform — Фристайл-могулдан Қозоғистон аёллар жамоаси Италияда бўлиб ўтадиган XXV қишки Олимпия ўйинларининг иккинчи саралаш босқичида иштирок этди.
Терма жамоа таркибида Анастасия Городко, Юлия Галишева ва Аяулим Амренова иштирок этадилар.
Якунда Юлия 73.08 балл, Анастасия 71.52 балл ва Аяулим 68.98 балл тўплади.
Қоидага кўра, саралаш босқичидаги ТОП-10 спортчи финалга йўлланма олади. Шундай қилиб, учала қозоғистонлик спортчи ҳам тушдан кейин мусобақада иштирок этади.