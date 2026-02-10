10:36, 10 Февраль 2026 | GMT +5
Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 10 февралдаги мусобақалар жадвали
МILAN. Kazinform – 10 февраль куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида XXV қишки Олимпиада ўйинларининг учинчи мусобақа куни бошланди.
Бугун 18 қозоғистонлик спортчи 6 спорт тури бўйича мусобақа майдонига чиқади.
Қозоғистон терма жамоасининг мусобақа жадвали:
- 13:15 – чанғи пойгаси, спринт (эркаклар ва аёллар)
Иштирокчилар: Надежда Степашкина, Ксения Шалигина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амирғали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков.
- 14:30 – шорт-трек 500 м (аёллар, саралаш), 1000 м (эркаклар, саралаш), аралаш эстафета (олдинги босқич)
Иштирокчилар: Денис Никиша, Абзал Ажғалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова.
- 15:15 – фристайл-могул, илк саралаш (эркаклар)
Иштирокчи: Павел Колмаков.
- 17:30 – биатлон, якка мусобақа (эркаклар)
Иштирокчичилар: Владислав Киреев, Асет Дуйсенов.
- 18:15 – фристайл-могул, илк саралаш (аёллар)
Иштирокчилар: Юлия Галишева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова.
- 22:30 – фигурали учиш, қисқа дастур (эркаклар)
Иштирокчи: Михаил Шайдоров.
