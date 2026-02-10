OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:36, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 10 февралдаги мусобақалар жадвали

    МILAN. Kazinform – 10 февраль куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида XXV қишки Олимпиада ўйинларининг учинчи мусобақа куни бошланди.

    Қишки Олимпиада
    Фото: Сали Сабиров

    Бугун 18 қозоғистонлик спортчи 6 спорт тури бўйича мусобақа майдонига чиқади.

    Қозоғистон терма жамоасининг мусобақа жадвали:

    • 13:15 – чанғи пойгаси, спринт (эркаклар ва аёллар)

    Иштирокчилар: Надежда Степашкина, Ксения Шалигина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амирғали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков.

    • 14:30 – шорт-трек 500 м (аёллар, саралаш), 1000 м (эркаклар, саралаш), аралаш эстафета (олдинги босқич)

    Иштирокчилар: Денис Никиша, Абзал Ажғалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова.

    • 15:15 – фристайл-могул, илк саралаш (эркаклар)

    Иштирокчи: Павел Колмаков.

    • 17:30 – биатлон, якка мусобақа (эркаклар)

    Иштирокчичилар: Владислав Киреев, Асет Дуйсенов.

    • 18:15 – фристайл-могул, илк саралаш (аёллар)

    Иштирокчилар: Юлия Галишева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова.

    • 22:30 – фигурали учиш, қисқа дастур (эркаклар)

    Иштирокчи: Михаил Шайдоров.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 9 февралдаги мусобақалар жадвали билан таништирган эдик.

    Қишки Олимпиада Олимпиада 2026 Спорт
