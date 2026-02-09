13:42, 09 Февраль 2026 | GMT +5
Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 9 февралдаги мусобақалар жадвали
MILAN. Kazinform – 9 февралда Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида XXV қишки Олимпия ўйинларининг учинчи мусобақа куни бошланди.
Бугун 5 нафар қозоғистонлик спортчи иккита спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.
Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:
- 21:30 – конькида учиш, 1000 м (аёллар)
Иштирокчилар: Надежда Морозова, Елизавета Голубева, Кристина Силаева
- 23:00 – чанғи билан трамплиндан сакраш, оддий трамплин (эркаклар)
Иштирокчилар: Илья Мизерних, Данил Васильев
Аввал хабар қилинганидек, 8 февралда терма жамоанинг икки спортчиси - Амирғали Муратбеков ва Наиль Башмаков скиатлон дастурида (10 км + 10 км) иштирок этишди. Мусобақа натижаларига кўра, Амиргали 45-ўринни, Наиль эса 49-ўринни эгаллади.
Бундан ташқари, фигурали учиш бўйича спортчимиз Михаил Шайдоров Олимпия ўйинлари олдидан биринчи машғулотларини ўтказди.