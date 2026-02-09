OZ
    13:42, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 9 февралдаги мусобақалар жадвали

    MILAN. Kazinform – 9 февралда Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида XXV қишки Олимпия ўйинларининг учинчи мусобақа куни бошланди.

    Фото: Сали Сабыров

    Бугун 5 нафар қозоғистонлик спортчи иккита спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.

    Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:

    • 21:30 – конькида учиш, 1000 м (аёллар)

    Иштирокчилар: Надежда Морозова, Елизавета Голубева, Кристина Силаева

    • 23:00 – чанғи билан трамплиндан сакраш, оддий трамплин (эркаклар)

    Иштирокчилар: Илья Мизерних, Данил Васильев

    Аввал хабар қилинганидек, 8 февралда терма жамоанинг икки спортчиси - Амирғали Муратбеков ва Наиль Башмаков скиатлон дастурида (10 км + 10 км) иштирок этишди. Мусобақа натижаларига кўра, Амиргали 45-ўринни, Наиль эса 49-ўринни эгаллади.

    Бундан ташқари, фигурали учиш бўйича спортчимиз Михаил Шайдоров Олимпия ўйинлари олдидан биринчи машғулотларини ўтказди.

    Италия Олимпиада 2026 Спорт
