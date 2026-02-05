Қишки Олимпиада арафасида хитойлик робот тахминан 100 километр масофани босиб ўтди
АSTANА. Kazinform — Хитойлик Unitree одамсимон робот ишлаб чиқарувчиси G1 роботини чидамлилигини синовдан ўтказиш мақсадида қаттиқ совуққа чиқарди. У қорли майдонни муваффақиятли енгиб ўтди, деб хабар беради Cnevpost.com.
Робот 2026 йилги қишки Олимпиада ўйинлари арафасида -47°C ҳароратда 130 000 қадам (тахминан 100 км) босиб ўтди. У қорли майдонда узунлиги 186 метр ва кенглиги 100 метр бўлган Олимпиада ўйинлари эмблемасини чизди.
Роботнинг чидамлилигини кўрсатиш учун Unitree G1 моделини Хитойнинг шимолий-шарқидаги Шинжондаги Олтой ҳудудидаги майдонга жўнатилди.
Роботга қордан ҳимояловчи куртка ва оёқ кийим каби пакет кийдирилди.
Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, бу инсонга ўхшаш роботнинг жуда паст ҳароратда илк юриши.
Хитойнинг Beidou сунъий йўлдош тизими реал вақт режимида сантиметр аниқликда навигацияни таъминлади ва унинг мослашувчан траекторияни режалаштириш имкониятлари бу муаммони ҳал қилишга ёрдам берди.
Эслатиб ўтамиз, Хитойнинг одамсимон роботлари жаҳон бозорини эгаллай бошлади.