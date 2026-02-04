Хитойнинг одамсимон роботлари жаҳон бозорини эгаллай бошлади
АSTANА. Kazinform – Хитойнинг робот ишлаб чиқариш соҳасидаги етакчи компанияларидан бири бўлган Unitree Robotics яқинда ўтган йили одамсимон роботларнинг аниқ сони 5 500 донадан ошганини эълон қилди. Серияли ишлаб чиқариш ҳажми эса 6 500 донадан кўпроқ бўлган, деб хабар беради Синьхуа.
Компания бу кўрсаткичлар «буюртмалар сони эмас, балки аниқ сотилиб, охирги истеъмолчиларга етказилган роботлар сони» эканини алоҳида таъкидлади. Бу буюртмалар ҳажми бундан ҳам юқори бўлиши мумкинлигини англатади. 2026 йилда Хитойда одамсимон роботларнинг сотуви 10 минг донага ошиши кутилмоқда. Бу ўтган йилга нисбатан 125 фоизга кўп.
Unitree Robotics компаниясининг ривожланиш йўли Хитойдаги одамсимон роботлар индустриясининг умумий эволюциясини яққол кўрсатади. 2016 йилда ташкил топган бу компания юқори самарали тўрт оёқли роботларни очиқ тарзда сотган дунёдаги илк корхона бўлди.
2025 йилда одамсимон роботлар илгари кузатилмаган янги жиҳатларини намойиш эта бошлади. Соҳанинг мутахассислари бу намойишлар шунчаки «техник трюклар» эмаслигини таъкидлайди.
— Бу намойишлар роботларнинг аниқ ривожланишини кўрсатади ва маълум бир тижорий қиймат ярата олади, — деди Unitree Robotics компаниясининг асосчиси Ван Синсин.
2025 йил соҳа одамсимон роботларнинг оммавий ишлаб чиқарилиши бошланган илк йил сифатида кенг тан олинмоқда. Хитой Халқ Республикаси Саноат ва ахборотлаштириш вазирлиги эълон қилган маълумотларга кўра, мамлакатда тайёр маҳсулот чиқарадиган 140 дан ортиқ корхона бор, улар одамсимон роботларнинг 330 дан ортиқ моделини тақдим этган.
Ўтган йилнинг март ойида Хитойда 5G технологиясининг қўллаб-қувватлаши билан одамсимон роботлар smart заводларда кўпстанокли ва кўп вазифали сценарийларда биргаликда ўқитиш учун қўлланила бошлади.
— Сунъий интеллектнинг таъсири остида одамсимон роботлар индустрияси кутилганидан ҳам тезроқ ривожланмоқда, — деди Хитой Саноат ва ахборотлаштириш вазирининг ўринбосари Чжан Юньмин.
Унинг айтишича, хитойлик одамсимон роботлар бугунги кунда «барқарор тура олади, ишончли юра олади ва тез юга олади», бу уларнинг «сахнадаги ҳаракатдан» «заводдаги аниқ ишга» ўтишини тезлатмоқда. Шунингдек, вазирлик аҳолига хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқариш вазифаларини бажариш каби юқори қийматга эга қўлланиш сценарийларини чуқур ўрганиш орқали одамсимон роботларни тез жорий этишга кўмаклашмоқчи, шу тариқа янги технологиялар ва маҳсулотлар имкон қадар тезроқ аниқ қўлланишга киритилади.
Unitree Robotics компанияси онлайн ва офлайн савдо каналларини кенгайтирмоқда. Ўтган йилнинг 31 декабрида Пекиндаги JD MALL савдо марказида компаниянинг мамлакатдаги илк фирмавий дўкони очилди. У ерда истеъмолчилар робот маҳсулотларини синаб кўриб, шу ернинг ўзида харид қилишлари мумкин. Бундан аввал Unitree Robotics JD.com онлайн платформасида расмий флагман дўконини очиб, G1 ва R1 инсон одамсимон роботларини, Go2 робо-итини ва бошқа маҳсулотларини тақдим этган.
Одамсимон роботлар индустриясининг ўсиш прогнозлари ўта таъсирли. Хитой Саноат ва ахборотлаштириш вазирлиги 2027 йилгача тайёр инсон қиёфасидаги роботларнинг йиллик ишлаб чиқариш ҳажмини 1 миллион донан етказишни мақсад қилмоқда. Хитой Давлат кенгаши қошидаги Ривожланиш масалаларини ўрганиш марказининг прогнозларига кўра, 2030 йилга бориб соҳа умумий ҳажми 400 миллиард юанга (тахминан 57,5 миллиард АҚШ доллари), 2035 йилга бориб эса 1 триллион юандан ошади.
Хитойда одамсимон роботларнинг оммавий ишлаб чиқарилишининг тез амалга ошиши аппарат таъминоти занжирларидаги сезиларли афзалликлар таъсири остида бўлди. Мутахассисларнинг айтишича, ишлаб чиқариш қувватларини нормал кенгайтириш, асосий компонентларни мустақил назорат қилиш ва маҳсулотларни стандартлаштириш ҳисобига инсон қиёфасидаги роботларнинг ўзини ўзи нархи сезиларли даражада пасайди.
Ван Синсиннинг айтишича:
— Бизда ишлаб чиқариш ва яратиш соҳасида афзалликлар бор, глобал етказиб бериш ҳажми нисбатан юқори. Яхши йўлга қўйилган ишлаб чиқариш ва аппарат таъминоти туфайли хитойлик робот ишлаб чиқарувчи компанияларнинг харажатлари рақобатбардош ва қўлланиш чегараси паст.
