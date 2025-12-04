Қирғизистондаги битта сайлов округида парламент депутатлари сайлови ҳақиқий эмас деб топилди
ASTANА.Кazinform — Қирғиз Республикаси Сайлов ва референдумлар бўйича марказий комиссияси бир қатор қоидабузарликлар туфайли 13-сонли кўп мандатли сайлов округида Жогорку Кенеш (Парламент) депутатларининг муддатидан олдин сайловини ҳақиқий эмас деб топди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
МСК маълумотларига кўра, ижтимоий тармоқларда 13-сонли сайлов округида Жогорку Кенеш (Парламент) депутатлигига номзодлар томонидан бир нечта сайлов участкаларида фуқароларнинг сайлов ҳуқуқларини қўпол равишда бузилганлиги кўрсатилган фотосуратлар ва видеолар тарқалган. Овозларни сотиб олиш ва сайловчиларнинг хоҳиш-иродасига таъсир кўрсатиш ҳолатлари кузатилган, бу фото ва видео далиллар билан тасдиқланган.
Келиб тушган шикоятларни текшириш учун МСК сайлов участкаларидан олинган видеоларни кўриб чиқди. Натижада, сайлов куни 13-сонли сайлов округидаги 35-сайлов участкасида кузатувчи сифатида рўйхатдан ўтган номзодларнинг вакиллари овоз бериш жараёнида сайловчиларнинг ҳаракатларини кузатиш учун ноқонуний равишда смартфон камераларини ўрнатган. Бу овоз бериш махфийлигини бузади.
— 35-сайлов участкасида сайловчиларнинг хоҳиш-иродасига таъсир кўрсатган қонун бузилиши ҳолатлари кузатилди. Овоз бериш махфийлиги бузилди, номзодлар вакиллари сайлов участкаларини назорат қилишди ва сайлов комиссиялари ишига босим ўтказилди. Шунинг учун 13-сайлов округида овоз бериш натижаларини аниқлашнинг иложи йўқ, — деб маълум қилди Марказий сайлов комиссияси.
Қирғиз Республикаси Марказий сайлов комиссияси 13-кўп мандатли сайлов округида Қирғиз Республикаси Жогорку Кенеши депутатларининг навбатдан ташқари сайлови натижаларини бекор қилди.
Ушбу округда Қирғиз Республикаси Жогорку Кенеши депутатларининг навбатдан ташқари сайловида иштирок этган ўн тўрт номзод қайта сайловда иштирок эта олмайди.
Қонунга кўра, Марказий сайлов комиссияси бир ой ичида қайта сайловни белгилайди ва уни икки ой ичида ўтказади.
Шуни таъкидлаш жоизки, 30 ноябрь куни Қирғизистонда Жогорку Кенешга (Парламент) навбатдан ташқари сайлов бўлиб ўтди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қирғизистонда муддатидан олдин парламент сайлови ўтказиладиган сана белгилангани ҳақида хабар берган эдик.