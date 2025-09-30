OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:10, 30 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қирғизистонда муддатидан олдин парламент сайлови ўтказиладиган сана белгиланди

    BISHKEK. Кazinform — Қирғизистонда муддатидан олдин парламент сайлови 2025 йил 30 ноябрь, якшанба куни бўлиб ўтади, деб хабар беради Кazinform мухбири.

    Садир Жапаров
    Фото: ҚР Президенти матбуот хизмати

    Қирғизистон президенти Садир Жапаров “Қирғизистон Республикаси Жогорку Кенеши депутатларининг муддатидан олдин сайловини тайинлаш тўғрисида”ги фармонни имзолади.

    Қирғизистон Жогорку Кенеши парламентнинг ўз-ўзини тарқатиб юборишини маъқуллаган эди.

    Қирғизистон парламентни ўз-ўзини тарқатиб юбориши нега зарурлигини ушбу материалдан ўқиш мумкин.

     

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Қирғизистон Сайлов Парламент
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!