18:10, 30 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қирғизистонда муддатидан олдин парламент сайлови ўтказиладиган сана белгиланди
BISHKEK. Кazinform — Қирғизистонда муддатидан олдин парламент сайлови 2025 йил 30 ноябрь, якшанба куни бўлиб ўтади, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Қирғизистон президенти Садир Жапаров “Қирғизистон Республикаси Жогорку Кенеши депутатларининг муддатидан олдин сайловини тайинлаш тўғрисида”ги фармонни имзолади.
Қирғизистон Жогорку Кенеши парламентнинг ўз-ўзини тарқатиб юборишини маъқуллаган эди.
