19:10, 06 Март 2026 | GMT +5
Қирғизистонда йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун йўл четида текширув тўхтатилади
ASTANА. Кazinform — Қирғизистон Ички ишлар вазирлиги йўл ҳаракати қоидаларини бузган ҳайдовчиларни йўл четида текшириш тўғрисидаги қонун лойиҳасини Олий Кенгашдан қайтариб олди, деб хабар беради Кazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Мамлакат президенти матбуот котиби Асқат Алагўзовнинг сўзларига кўра, президент Садир Жапаров Ички ишлар вазирлигига тегишли кўрсатма берди. У ушбу ташаббусга нисбатан жамоатчилик танқидини инобатга олди.
Шуни таъкидлаш жоизки, 2025 йил 1 сентябрдан бошлаб мамлакатда йўл ҳаракати қоидаларини бузган ҳайдовчиларни жойида текшириш жорий этилиши керак эди. Кейинчалик бу кейинга қолдирилди.
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистонда электромобиллар сони кескин ошди.