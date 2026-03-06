OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:10, 06 Март 2026 | GMT +5

    Қирғизистонда йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун йўл четида текширув тўхтатилади

    ASTANА. Кazinform — Қирғизистон Ички ишлар вазирлиги йўл ҳаракати қоидаларини бузган ҳайдовчиларни йўл четида текшириш тўғрисидаги қонун лойиҳасини Олий Кенгашдан қайтариб олди, деб хабар беради Кazinformнинг Бишкекдаги мухбири.

    ҳайдовчи
    Фото: Freepik

    Мамлакат президенти матбуот котиби Асқат Алагўзовнинг сўзларига кўра, президент Садир Жапаров Ички ишлар вазирлигига тегишли кўрсатма берди. У ушбу ташаббусга нисбатан жамоатчилик танқидини инобатга олди.

    Шуни таъкидлаш жоизки, 2025 йил 1 сентябрдан бошлаб мамлакатда йўл ҳаракати қоидаларини бузган ҳайдовчиларни жойида текшириш жорий этилиши керак эди. Кейинчалик бу кейинга қолдирилди.

    Эслатиб ўтамиз, Қирғизистонда электромобиллар сони кескин ошди.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Қирғизистон Йўл ҳаракати қоидалари Қонун лойихаси
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!