17:00, 24 Февраль 2026 | GMT +5
Қирғизистонда электромобиллар сони кескин ошди
ASTANА.Кazinform – 2025 йил охирига келиб, Қирғизистонда 15 278 та электромобиль рўйхатга олинган. Бу мамлакатдаги барча автомобилларнинг 0,8 фоизини ташкил этади. Маълумотлар Қирғизистон Республикаси Табиий ресурслар вазирлиги томонидан эълон қилинди.
Кабар(Қирғизистон) агентлигининг вазирлар маълумотларига таяниб хабар беришича, сўнгги йилларда электромобиллар сони барқарор равишда ўсиб бормоқда.
Қиёсий кўрсаткичлар:
- 2022 йилда — 1113 та электромобиль;
- 2023 йилда — 2310 та;
- 2024 йилда — 3122 та.
Фақат 2025 йилда уларнинг сони 9870 тага ошди. Бу экологик тоза транспорт воситаларига талабнинг сезиларли даражада ошганидан далолат беради.
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистонда биринчи дор йўли очилди.