OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:00, 24 Февраль 2026 | GMT +5

    Қирғизистонда электромобиллар сони кескин ошди

    ASTANА.Кazinform – 2025 йил охирига келиб, Қирғизистонда 15 278 та электромобиль рўйхатга олинган. Бу мамлакатдаги барча автомобилларнинг 0,8 фоизини ташкил этади. Маълумотлар Қирғизистон Республикаси Табиий ресурслар вазирлиги томонидан эълон қилинди.

    электромобиль
    Фото: freepik

    Кабар(Қирғизистон) агентлигининг вазирлар маълумотларига таяниб хабар беришича, сўнгги йилларда электромобиллар сони барқарор равишда ўсиб бормоқда.

    Қиёсий кўрсаткичлар:

    • 2022 йилда — 1113 та электромобиль;
    • 2023 йилда — 2310 та;
    • 2024 йилда — 3122 та.

    Фақат 2025 йилда уларнинг сони 9870 тага ошди. Бу экологик тоза транспорт воситаларига талабнинг сезиларли даражада ошганидан далолат беради.

    Эслатиб ўтамиз, Қирғизистонда биринчи дор йўли очилди.

    Теглар:
    Электромобиль Марказий Осиё хабарлари Қирғизистон Транспорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!