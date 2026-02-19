OZ
    Қирғизистонда биринчи дор йўли очилди

    BISHKEK. Kazinform – Бишкек яқинидаги “Ала-Арча” давлат табиат боғида гондолали дор йўлининг очилиш маросими бўлиб ўтди.

    Қырғызстанда алғаш рет аспалы жол ашылды
    Фото: Қырғызстан президентінің баспасөз қызметі

    Очилиш маросимида Қирғизистон Президенти Садир Жапаров сўнгги йилларда давлат “Ала-Арча” табиий боғининг инфратузилмасини тўлиқ янгилаганини, сайёҳлар учун замонавий ва қулай шароитлар яратганини таъкидлади.

    Қырғызстанда алғаш рет аспалы жол ашылды
    Фото: Қырғызстан президентінің баспасөз қызметі

    Янги дор йўлининг узунлиги 1 километрни ташкил этади ва соатига минг кишига хизмат кўрсатиш имкониятига эга бўлади. Лойиҳани дунёга машҳур австриялик Doppelmayr компанияси амалга оширди. Айни пайтда компания Иссиқкўл вилоятидаги йирик «Ала-Тоо Резорт» тоғ-чанғи курортида дор йўлларини ҳам қурмоқда.

    Қырғызстанда алғаш рет аспалы жол ашылды
    Фото: Қырғызстан президентінің баспасөз қызметі

    “Биз табиий боғни комплекс ривожлантириш ишларини давом эттирамиз. Дор йўлининг иккинчи босқичи назорат пунктидан бошланади ва жами 12 километрни қамраб олади. У миллий боғнинг энг гўзал ва бориш қийин бўлган жойларига етиб боради”, — деди Садир Жапаров.

    Бундан ташқари, “Ала-Арча” табиий боғида замонавий родельбан, коттежлар ва сузиш ҳавзаси бўлган беш юлдузли меҳмонхона қурилиши маълум қилинган эди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Чу вилоятининг Кемин туманида экологик тоза Кемин-Сити шаҳри қурилиши режалаштирилгани ҳақида хабар берилган эди. 

    Қирғизистон Марказий Осиё Туризм
    Сўнгги хабарлар
