Қирғизистонда шифохоналарга тегишли 32 та бино ноқонуний хусусийлаштирилган
АSTANА. Kazinform — Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси (МХДҚ) Жалолобод вилоятидаги тиббиёт муассасалари ҳудудида жойлашган айрим объектларнинг ноқонуний хусусийлаштирилиши ва узоқ муддатли ижарага берилиши ҳолатларини аниқлади, деб ёзади 24 kg.
МХДҚ маълумотига кўра, тезкор-қидирув тадбирлари давомида Манас шаҳридаги Жалолобод вилоят клиник шифохонаси, шунингдек, Бозорқўрғон ва Қўчкор Ота шифохоналари ҳудудида жойлашган 32 та маъмурий бино ва 5 та ер участкаси ноқонуний хусусийлаштирилиб, тижорат мақсадларида фойдаланилгани маълум бўлди. Ушбу объектларда хусусий тиббиёт марказлари, дорихоналар, савдо нуқталари ва тезкор овқатланиш жойлари фаолият кўрсатган.
МХДҚ таъкидлашича, 1995 йил 16 февралдаги №37 Президент фармонига мувофиқ ижтимоий инфратузилма объектлари хусусийлаштирилиши мумкин эмас. Шунингдек, Ер кодексининг 44-моддасига кўра бинолар ва иншоотлар уларга бириктирилган ер участкасига нисбатан ҳуқуқдан ажратилмайди.
Тергов давомида объектларни ноқонуний фойдаланиш даврида ижара ҳақи атайлаб пасайтирилгани аниқланиб, бу давлатга катта молиявий зарар келтирган. Мулк давлат мулкига қайтарилгандан сўнг ижара шартлари қайта кўриб чиқилиб, бюджетга тушадиган тушум бир неча баробар ошган.
Ноқонуний хусусийлаштирилган барча бинолар ва ер участкалари давлат мулкига қайтарилди. Тергов ишлари давом этмоқда.
