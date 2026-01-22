Қирғизистонда тунги вақтда спиртли ичимликлар сотишни тақиқлаш таклиф қилинмоқда
ASTANA. Kazinform - Қирғизистон тунги вақтда спиртли ичимликлар сотишга чекловлар жорий этишни режалаштирмоқда, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Тегишли қонун лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига тақдим этилди.
Мамлакатдаги оилавий зўравонликнинг тахминан 75 фоизи алкоголь туфайли юзага келиши таъкидланди. Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, 2019 йилда оилавий зўравонлик ҳақида 8159 та хабар қайд этилган, уларнинг 70 фоизи алкоголни суиистеъмол қилиш ҳолатлари бўлган оилаларда содир бўлган. Кечқурун ва тунда жиноят содир этганлар сони ҳам ошди. Шу билан бирга, мамлакатда мастлик йўл-транспорт ҳодисаларининг тез-тез учрайдиган сабаби ҳисобланади.
2024 йил бошидан бери 3754 нафар маст ҳайдовчи аниқланган, улардан 65 нафари йўл-транспорт ҳодисаларига алоқадор бўлган, 117 киши жароҳатланган ва икки киши вафот этган.
Ҳужжатга кўра, ушбу чора қуйидаги мақсадларга қаратилган:
* алкоголь билан боғлиқ жиноятчилик ва зўравонликни камайтириш;
* жамоат саломатлигини ҳимоя қилиш;
* алкоголни суиистеъмол қилишни камайтириш;
* алкоголга қарамликни камайтириш;
* алкоголь таъсирида содир этилган жиноятлар сонини камайтириш.
Спиртли ичимликларнинг чакана савдосини соат 23:00 дан 08:00 гача тақиқлаш таклиф қилинмоқда, овқатланиш корхоналари ва божсиз савдо дўконларидаги савдо бундан мустасно.
Аҳоли пунктларининг марказий майдонлари, парклар, боғлар, жамоат боғлари, дам олиш масканлари ва кўнгилочар мажмуалардан 100 метр радиусда алкоголь маҳсулотлари ва спиртли ичимликлар сотиш тақиқланади.
Ушбу чекловлар жиноятчилик, йўл-транспорт ҳодисалари ва тунда спиртли ичимликлар истеъмол қилиш билан боғлиқ бошқа салбий оқибатларни камайтиришга ёрдам беради.