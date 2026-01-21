OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:10, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Қирғизистонда давлат майнинги қонунийлаштирилди

    ASTANA.Kazinform – Қирғизистонда виртуал активлар тўғрисидаги қонунга ўзгартишлар қабул қилинди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    майнинг
    Фото: Kazinform

    Киритилган ўзгартишлар мамлакатдаги рақамли активлар соҳасини назорат қилишни кучайтиришга, шунингдек, Қирғизистон Республикасидаги виртуал активлар бозорининг барқарорлиги ва шаффофлигини таъминлашга қаратилган.

    Асосий янгиликлар:

    «Давлат майнинги» ва «давлат криптовалюта захираси» тушунчалари расман киритилди, шунингдек, «стейблкоин», аниқ актив билан таъминланган токен тушунчаларининг таърифлари аниқланди;

    • виртуал активлар соҳасида инновацион хизматларни назорат қилинадиган муҳитда синовдан ўтказиш имконини берадиган «регулятор қумлоқлари» (regulatory sandbox) механизми жорий этилди;
    • хизмат кўрсатувчиларга бериладиган лицензиялар энди чекланган муддатга амал қилади, номга тегишли (берилмайдиган) хусусиятга эга ва учинчи шахсларга топширилмайди;
    • майнинг билан шуғулланадиган барча шахслар мажбурий равишда расмий рўйхатдан ўтиб, тегишли сертификат олиши лозим.

    Эслатиб ўтамиз, Қирғизистон блогерларни солиқ тўлашга мажбур қилмоқчи.

    Теглар:
    Майнинг Марказий Осиё хабарлари Қирғизистон Криптовалюта
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!