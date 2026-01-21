19:10, 21 Январь 2026 | GMT +5
Қирғизистонда давлат майнинги қонунийлаштирилди
ASTANA.Kazinform – Қирғизистонда виртуал активлар тўғрисидаги қонунга ўзгартишлар қабул қилинди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Киритилган ўзгартишлар мамлакатдаги рақамли активлар соҳасини назорат қилишни кучайтиришга, шунингдек, Қирғизистон Республикасидаги виртуал активлар бозорининг барқарорлиги ва шаффофлигини таъминлашга қаратилган.
Асосий янгиликлар:
«Давлат майнинги» ва «давлат криптовалюта захираси» тушунчалари расман киритилди, шунингдек, «стейблкоин», аниқ актив билан таъминланган токен тушунчаларининг таърифлари аниқланди;
- виртуал активлар соҳасида инновацион хизматларни назорат қилинадиган муҳитда синовдан ўтказиш имконини берадиган «регулятор қумлоқлари» (regulatory sandbox) механизми жорий этилди;
- хизмат кўрсатувчиларга бериладиган лицензиялар энди чекланган муддатга амал қилади, номга тегишли (берилмайдиган) хусусиятга эга ва учинчи шахсларга топширилмайди;
- майнинг билан шуғулланадиган барча шахслар мажбурий равишда расмий рўйхатдан ўтиб, тегишли сертификат олиши лозим.
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистон блогерларни солиқ тўлашга мажбур қилмоқчи.