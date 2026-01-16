Қирғизистон блогерларни солиқ тўлашга мажбур қилмоқчи
АSTANА. Kazinform – Қирғиз Республикасининг Маданият, ахборот ва ёшлар сиёсати вазирлиги онлайн платформаларда рақамли контент яратиб келаётган фуқароларнинг ҳуқуқий мақомини аниқлайдиган қонун лойиҳасини ишлаб чиқишга киришди. Бу ҳақда Kazinform мухбири хабар беради.
Маҳаллий ахборот воситаларининг интернетда тарқалган, вазир ўринбосари Марат Тагаев имзолаган хатига таяниб ёзишича, аудиторияси 10 мингдан ошадиган ва реклама орқали даромад олаётган блогерларга солиқ мажбуриятлари юклатилиши мумкин. Шунингдек, мазкур ҳужжатда блогерлар яратадиган контент давлат назоратига олиниши ҳам очиқ кўрсатилган.
Ҳозирда қонун лойиҳаси ҳали ҳам такомиллаштириш жараёнида бўлиб, шу сабабли аниқ қанча обуначидан бошлаб талаб қўйилиши ҳақида айтишга эрта, дейди идора вакиллари. Ҳужжат жорий йилнинг март ойига қадар тайёрланиб, жамоатчилик муҳокамасига тақдим этилмоқчи.
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистон автомобиль сотишдан олинадиган солиқни бекор қилди.