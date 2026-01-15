Қирғизистон автомобиль сотишдан олинадиган солиқни бекор қилди
ASTANA. Kazinform - Қирғизистон 2029 йил 1 январгача енгил автомобиллар савдоси учун солиқ имтиёзларини жорий этди, деб хабар беради Қирғизистон Республикаси Давлат солиқ хизмати.
Ушбу чоралар аҳолига солиқ юкини камайтириш ва автомобиль бозорида шаффофликни оширишга қаратилган.
Қирғизистон Республикаси Солиқ кодексига қабул қилинган ўзгартиришларга мувофиқ, қуйидаги солиқ имтиёзлари тақдим этилади:
* жисмоний шахслар (якка тартибдаги тадбиркорлар ва юридик шахслар бундан мустасно) томонидан бир календарь йили давомида иккитадан ортиқ транспорт воситасини сотиш мунтазам фаолият ҳисобланмайди;
* жисмоний шахслар томонидан енгил автомобиллар сотиш даромад солиғига тортилмайди;
* транспорт воситаларини сотишдан олинган даромад корпоратив даромад солиғидан озод қилинади;
* енгил автомобиллар етказиб бериш ҚҚСдан озод қилинади;
* енгил автомобиллар сотиш солиқдан озод қилинади.
Бундан ташқари, жисмоний шахслар (якка тартибдаги тадбиркорлардан ташқари) 2026 йил 1 январгача автомобиллар сотишдан олинган даромадлар бўйича солиқлар, жарималар ва санкцияларни тўлашдан озод қилинади.