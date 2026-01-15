OZ
    20:37, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Қирғизистон автомобиль сотишдан олинадиган солиқни бекор қилди

    ASTANA. Kazinform - Қирғизистон 2029 йил 1 январгача енгил автомобиллар савдоси учун солиқ имтиёзларини жорий этди, деб хабар беради Қирғизистон Республикаси Давлат солиқ хизмати.

    Продажа автомобилей освобождена от налогов в Кыргызстане
    Фото: Freepik

    Ушбу чоралар аҳолига солиқ юкини камайтириш ва автомобиль бозорида шаффофликни оширишга қаратилган.

    Қирғизистон Республикаси Солиқ кодексига қабул қилинган ўзгартиришларга мувофиқ, қуйидаги солиқ имтиёзлари тақдим этилади:

    * жисмоний шахслар (якка тартибдаги тадбиркорлар ва юридик шахслар бундан мустасно) томонидан бир календарь йили давомида иккитадан ортиқ транспорт воситасини сотиш мунтазам фаолият ҳисобланмайди;

    * жисмоний шахслар томонидан енгил автомобиллар сотиш даромад солиғига тортилмайди;

    * транспорт воситаларини сотишдан олинган даромад корпоратив даромад солиғидан озод қилинади;

    * енгил автомобиллар етказиб бериш ҚҚСдан озод қилинади;

    * енгил автомобиллар сотиш солиқдан озод қилинади.

    Бундан ташқари, жисмоний шахслар (якка тартибдаги тадбиркорлардан ташқари) 2026 йил 1 январгача автомобиллар сотишдан олинган даромадлар бўйича солиқлар, жарималар ва санкцияларни тўлашдан озод қилинади.

    Теглар:
    Савдо Қирғизистон Солиқлар Автомобиль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
