Қирғизистон ва Тожикистон сув масалалари бўйича ҳамкорликни мустаҳкамламоқда
ASTANA. Kazinform - Душанбеда Қирғизистон-Тожикистон сув хўжалиги комиссиясининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Қирғизистон Республикаси Сув ва қишлоқ хўжалиги вазирлигининг маълум қилишича, қўшма комиссия Тожикистон ва Қирғизистон ўртасида сув ресурсларидан барқарор фойдаланиш, сув хўжалиги ва энергетика объектларидан фойдаланишни таъминлаш, шунингдек, сув ресурсларини бошқаришда юзага келиши мумкин бўлган масалаларнинг олдини олиш ва ҳал қилиш бўйича саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштиришда ёрдам беради.
Учрашувда чегарадош ҳудудлардаги муҳим гидротехник иншоотларни модернизация ва реставрация қилиш учун инвестицияларни жалб этиш масалалари муҳокама этилди.
Учрашув якунида томонлар комиссия доирасидаги ҳамкорликни давом эттиришга тайёр эканликларини билдирдилар.
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистон ва Тожикистон ўртасида 2025 йил март ойида давлат чегараси тўғрисидаги шартнома имзоланган. Мамлакатлар 2030 йилга бориб товар айирбошлаш ҳажмини 500 миллион долларга етказишни мақсад қилган. Икки пойтахт ўртасида ҳаво қатнови 14 мартдан тикланган.