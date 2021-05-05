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    12:47, 05 Мумкин 2021 | GMT +6

    Қирғизистон Президенти янги Конституцияни имзолади

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қирғизистон Президенти Садир Жапаров мамлакатнинг янги Конституциясини имзолади, деб хабар беради Kazinform Қирғизистоннинг Кабар агентлигига асосланиб.

    Шунингдек, Президент Қирғизистон Республикасининг «Қирғизистон Республикаси Конституцияси тўғрисида» тегишли ҳужжатини имзолади. Таъкидлаш жоизки, янги Конституция бўйича референдум 2021 йил 11 апрелда бўлиб ўтди.

    Натижада янги Конституция учун сайловчиларнинг 79 фоиздан ортиғи овоз берди. Янги конституцияга кўра, Қирғизистонда бошқарув шакли парламентдан президентликка ўтказилди.



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