Қирғизистон гипсокартон импортини тақиқлайди
BISHKEK. Kazinform — Ҳукумат гипсокартонни автомобиль йўли орқали импортини олти ой давомида тақиқлашни таклиф қилмоқда, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Вазирлар Маҳкамасининг қарори лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига тақдим этилди.
Ушбу чора маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш ва ички бозорни ҳимоя қилишга қаратилган.
Тақиқ ЕОИИ ТИФ ТН 6809 11 000 0 коди бўйича таснифланган, фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки мустаҳкамланган, гипс билан безатилмаган плиталар, чойшаблар, панеллар, плиткалар ва шу каби маҳсулотларга нисбатан қўлланилади.
Аввалроқ Қирғизистон қоғоз, картон, ёғоч ва ёғоч асосидаги материалларни экспорт қилишга мораторий жорий этгани ҳақида хабар берган эдик.
2025 йил декабрь ойида Қирғизистон электрон сигареталар импортини тақиқлади.