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    10:08, 13 Сентябр 2023 | GMT +6

    Ким Чен Ин Россияга етиб келди

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    МОSKVА. Kazinform – КХДР етакчиси Ким Чен Ин Россияга ташриф билан келди, деб хабар берди Россия Табиий ресурслар ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш вазири, КХДР билан савдо-иқтисодий ва илмий-техникавий ҳамкорлик бўйича комиссия раҳбари Александр Козлов Telegramдаги каналида, деб хабар беради Kazinform РИА Новости агентлигига таяниб.

    «Шимолий Корея раҳбари билан учрашдим. Ким Чен Ин Россияга расмий ташриф билан келди», – деб ёзади у.

    Учрашув Приморск ўлкасида, КХДР билан чегарадаги Туманная дарёси устидаги кўприкда бўлиб ўтди. Вазир Ким Чен Иннинг поезддан чиқиб кетаётгани, платформада ҳарбий оркестр ўйнаётгани акс этган видеони эълон қилди.

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