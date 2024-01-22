19:29, 22 Январ 2024 | GMT +6
Қиличбозлик бўйича ЖЧ: Қозоғистон спортчилари кумуш медални қўлга киритишди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон спортчилари қиличбозлик бўйича ўсмирлар ўртасида ўтказилган жаҳон кубогида жамоавий баҳсда кумуш медални қўлга киритди.
Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, қиличбозлик бўйича Қозоғистон терма жамоаси аъзолари Богдан Лукир, Георгий Тинников, Ғабиден Мустафин ва Алексей Касаткин финалда фақат мусобақа мезбонларига имкониятни бой беришди.
Бу спортчилар ўтган йили ҳам худди шундай натижага эришган эди.
Қайд этиш жоизки, айни пайтда Қозоғистон қиличбозлик терма жамоаси Халқаро қиличбозлик федерациясининг умумжамоа рейтингида кучли олтиликдан жой олган.