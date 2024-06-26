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    19:14, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Қиличбозлик бўйича Қозоғистон терма жамоаси Осиё чемпионатида учинчи бўлди

    Команда Казахстана по фехтованию на сабле стала третьей на чемпионате Азии
    Фото: НОК РК

    ASTANA. Kazinform - Қиличбозлик бўйича Қозоғистон терма жамоаси Қувайтда ўтказилган Осиё чемпионатида бронза медалини қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитасига таяниб.

    Қозоғистонлик спортчилар Ўзбекистон, Япониядан ўтиб, ярим финалда Эронга имкониятни бой бердилар.

    Чемпионатда жамоани Артем Саркисян, Саттархан Назарбай, Жанат Набиев ва Бақдаулет Қуралбекули ҳимоя қилди.

    Теглар:
    Спорт Қиличбозлик
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Ляззат Сейданова
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