17:21, 24 Март 2023 | GMT +6
Қиличбозлик бўйича Қозоғистон терма жамоаси Аргентинадаги жаҳон чемпионати босқичида иштирок этади
ASTANA. Kazinform – Буэнос-Айресда (Аргентина) қиличбозлик бўйича жаҳон кубоги босқичи бўлиб ўтади, дея хабар беради Kazinform Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Қозоғистон шарафини ушбу йирик турнирда беш нафар спортчи ҳимоя қилади.
Терма жамоа сафида Эльмир Алимжанов, Дмитрий Алексанин, Руслан Қурбанов, Вадим Шарлаимов ва Ерлик Сертайлар медаллар учун кураш олиб боради.
Жаҳон чемпионати босқичи 24-26 март кунлари бўлиб ўтади.