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    Килиан Мбаппе жаҳон чемпионатининг энг яхши тўпурари деб топилди

    ASTANА. Кazinform – Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтган 2026 йилги жаҳон чемпионатининг энг яхши тўпурари деб топилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.

    Мбаппе
    Фото: FIFA

    Француз футболчиси турнир давомида саккизта ўйинда 10 та гол урди ва тўртта голли узатмани амалга оширди. Ушбу ўйини учун у жаҳон чемпионатининг "Олтин бутса" мукофотига сазовор бўлди.

    "Кумуш бутса" Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Мессига насиб этди. У саккизта ўйинда саккизта гол урди ва тўртта голли узатмани амалга оширди.

    Энг яхши тўпурарлар рўйхатида учинчи ўринни Англия ярим ҳимоячиси Жуде Беллингем ва Норвегия ҳужумчиси Эрлинг Холанд бўлишди. Иккаласи ҳам турнирда еттита гол уришди.

    Эслатиб ўтамиз, жаҳон чемпионати финалида Аргентинага қарши ўйнаган Испания терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпиони бўлди.

    Шунингдек, Англия миллий футбол терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатининг бронза медали совриндори бўлди.

    Футбол FIFA Жаҳон чемпионати FIFA - 2026 Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
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