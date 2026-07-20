Килиан Мбаппе жаҳон чемпионатининг энг яхши тўпурари деб топилди
ASTANА. Кazinform – Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтган 2026 йилги жаҳон чемпионатининг энг яхши тўпурари деб топилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Француз футболчиси турнир давомида саккизта ўйинда 10 та гол урди ва тўртта голли узатмани амалга оширди. Ушбу ўйини учун у жаҳон чемпионатининг "Олтин бутса" мукофотига сазовор бўлди.
"Кумуш бутса" Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Мессига насиб этди. У саккизта ўйинда саккизта гол урди ва тўртта голли узатмани амалга оширди.
Энг яхши тўпурарлар рўйхатида учинчи ўринни Англия ярим ҳимоячиси Жуде Беллингем ва Норвегия ҳужумчиси Эрлинг Холанд бўлишди. Иккаласи ҳам турнирда еттита гол уришди.
Эслатиб ўтамиз, жаҳон чемпионати финалида Аргентинага қарши ўйнаган Испания терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпиони бўлди.
Шунингдек, Англия миллий футбол терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатининг бронза медали совриндори бўлди.