КХДР қитъалараро баллистик ракеталар учун кучли двигателни синовдан ўтказди
ASTANА. Кazinform – Шимолий Корея бошқа қитъалардаги нишонларга зарба беришга қодир бўлган қитъалараро баллистик ракеталар (ҚБР) учун юқори қувватли қаттиқ ёқилғи двигателини синовдан ўтказди, деб хабар берди NK News.
NK News хабарига кўра, Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин ракета двигателини синовдан ўтказишда шахсан иштирок этган.
ОАВ хабарларига кўра, синов "стратегик ҳужум қуролларини доимий равишда модернизация қилиш" тамойилига асосланган беш йиллик мудофаа ривожланиш режасининг бир қисми сифатида ўтказилди.
Якшанба куни эълон қилинган баёнотда Корея Марказий ахборот агентлиги (KCNA) двигателнинг максимал тортиш кучи 2500 килоньютон(кН)га етиши айтилган. Бу кўрсаткич 2025 йил сентябрида шунга ўхшаш синов пайтида қайд этилган 1971 кН дан анча юқори. Таъкидланишича, 2500 килоньютон тортиш кучига эга двигатель мамлакатнинг стратегик ҳарбий салоҳиятини "энг юқори даражага" кўтариш имконини беради.
KCNA маълумотларига кўра, синов давомида Ким Чен Инга Корея Меҳнат партияси Марказий қўмитаси котиби Чо Чун Рён, КХДР Ракета мудофааси бошқармаси бош директори Чан Чан Ха ва бошқа расмийлар ҳамроҳлик қилган.
Давлат оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, синов тўққизинчи партия съездида таклиф қилинган янги беш йиллик мудофаа ривожланиш режаси доирасида ўтказилди. Ушбу режада "стратегик зарба берувчи қуролларни доимий равишда модернизация қилиш" энг устувор вазифа сифатида кўриб чиқилади.
Ҳисоботда двигателнинг техник ва иқтисодий самарадорлиги яхшилангани ва унинг хусусиятлари сезиларли даражада ошганлиги таъкидланган.
Эслатиб ўтамиз, Шимолий Корея янги ҳаво ҳужумидан мудофаа ракеталарини синовдан ўтказди.