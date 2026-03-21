Кейинги уч кунда Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК синоптиклари 21, 22 ва 23 март кунлари учун республика бўйлаб об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Баъзи кунларда мамлакат шимолида ва жанубида атмосфера фронтал бўлинмалари ўтиши сабабли ёғингарчилик (ёмғир, қор) ва кучли шамол, кундузи эса мамлакат жанубида момақалдироқ бўлади.
Республика бўйлаб туман тушиши ва қор ёғиши кутилмоқда. Қолган ҳудудларда ёғингарчиликсиз об-ҳаво кузатилади.
Кундузги ҳаво ҳарорати ғарбий ҳудудларда +12…+17°C гача, Манғистау вилоятида +18…+23°C гача, республиканинг шимолий ва марказий қисмларида +3…+8°C гача, Улитауда +15…+20°C гача, шарқда +5…+15°C гача, жанубда +20…+25°C гача ва жануби-шарқда +15…+23°C гача кўтарилади.