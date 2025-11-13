Келаси йили Қосшида янги электр станцияси қурилади
ASTANA. Kazinform — 2026 йилда Қосшида янги электр станцияси қурилиши бошланади. Бу ҳақда Ақмола вилояти ҳокими Марат Ахметжанов маълум қилди.
“Бу йил умумий узунлиги 165 километр бўлган олтита электр узатиш линияси лойиҳалари ишга туширилади. Улар орасида Қараоткел, Ақмол, Қаражар, Жалтиркўл, Жибек Жоли қишлоқлари ва Қосши шаҳри бор. Электр линиялари энергия тақчиллигини бартараф этиш ва шаҳар атрофидаги 30 мингдан ортиқ аҳолини узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш имконини беради. Бундан ташқари, Қосши шаҳрида электр энергияси тақчиллигини ҳал қилиш учун учта подстанцияда, жумладан, “Северная” ва «Гарден Виладж» модернизация қилиш ва 2026 йилда қурилиши бошланадиган янги “Жаннат” электр станциясида лойиҳалаш ишлари якунланмоқда”, — деди Марат Ахметжанов Марказий коммуникация хизматида.
Вилоят ҳокимининг сўзларига кўра, подстанциялар 9 та микрорайонни барқарор электр энергияси билан таъминлайди.
“Бундан ташқари, келгуси йилда Кўкшетау шаҳрида иккита ёрдамчи электр станциясини қуриш режалаштирилган, — дейди у.
