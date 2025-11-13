Бу йил Ақмола вилоятида рекорд миқдордаги ғалла йиғиб олинди
ASTANA. Kazinform — Бу мавсумда йиғиб олинган майдон 300 минг гектарга кўпайиб, 5,5 миллион гектарни ташкил этди.
“Фермерларнинг меҳнати туфайли рекорд даражадаги дон ҳосили йиғиб олинди. Ўртача ҳосилдорлик гектарига 16,3 центнерни ёки 7,6 миллион тонна ғаллани ташкил этди. Йиғиб олинган доннинг 70 фоизи юқори сифатли. Бизнинг муваффақиятимиз фақат ички бозорни таъминлаш билан чекланиб қолмайди. Ақмола ғалласи юқори сифатли маҳсулот сифатида янги халқаро бозорларни забт этмоқда. Йил бошидан бери 3,5 миллион тоннадан ортиқ ғалла узоқ ва яқин хорижга экспорт қилинди”, — деди Ақмола вилояти ҳокими Марат Ахметжанов Марказий коммуникация хизматида.
Бугунги кунда Ақмола ғалласи Хитой, Эрон, Италия, Бельгия, Швеция, Латвия, Ўзбекистон, Тожикистон, Озарбайжон ва бошқа мамлакатларга экспорт қилинмоқда.
“Эстония Муга Грэйн дон терминали билан меморандум имзоланиши натижасида Италия, Бельгия ва Эстонияга жами 209 минг тонна дон экспорт қилиш имконияти пайдо бўлди. Давлат раҳбарининг кўрсатмаларини амалга ошириш доирасида юқори даромадли мойли экинлар майдони сўнгги икки йил ичида 2,5 бараварга ошди ва биринчи марта 500 минг гектарга етди. Натижада қарийб 600 минг тонна мойли уруғлар йиғиб олинди, бу қўшимча 100 миллиард тенге қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш имконини берди. Биз бундай ўсишга давлат томонидан кўрсатилаётган катта ёрдам туфайли эришдик. Бу йил агросаноат комплексига 250 миллиард тенгедан ортиқ маблағ ажратилди. Шундай қилиб, минерал ўғитларни қўллаш ҳажми уч баравар ошди. Қишлоқ хўжалиги техникасини модернизация қилиш мақсадида имтиёзли лизинг асосида 62 миллиард тенгелик 1600 та янги қишлоқ хўжалиги техникаси сотиб олинди”, — дея қўшимча қилди вилоят раҳбари.
Вилоят ҳокими минтақада чорвачилик соҳасининг ривожланиш суръатини ҳам таъкидлади.
“Чорвачилик соҳасида ҳам барқарор ижобий динамика кузатилмоқда. Фермер хўжаликларининг умумий сони (5 фоизга) ва чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми (3 фоизга) ошди. Бу йил 168,5 минг тонна гўшт, 6 205 минг тонна сут ва 574 миллион дона тухум ишлаб чиқарилди. Бундан ташқари, сут товар фермаларини яратиш ва кенгайтириш бўйича ишлар давом этмоқда, 5400 бош қорамолга эга бешта йирик фермер хўжалиги ишга туширилди. Йил охирига келиб, 1200 бош қорамолга эга яна иккита сут фермаси ишга туширилади. Ҳозирда 12 400 бошга мўлжалланган 8 та сут фермасини ташкил этиш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Пойтахтнинг озиқ-овқат камарини таъминлаш бўйича ишлар давом этмоқда. Минтақамиз қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари 86 та инвестиция лойиҳасини (963 миллиард тенге) амалга ошириш орқали Астана аҳолисини озиқ-овқат билан таъминлаш ҳажмини оширадилар”, - дейди Марат Ахметжанов.
Шуни таъкидлаш жоизки, Ақмола вилоятида илк ғаллани чуқур қайта ишлаш заводининг қурилиши бошланди.