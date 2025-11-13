Ақмола вилоятида илк ғаллани чуқур қайта ишлаш заводининг қурилиши бошланди
ASTANА. Кazinform — Йил бошидан бери ҳудуд иқтисодиётига 660 миллиард тенгедан ортиқ инвестициялар жалб қилинди. Бу 4 мингдан ортиқ янги иш ўринларини яратиш имконини берди.
— Йил бошидан бери минтақавий иқтисодиётга 660 миллиард тенгедан ортиқ инвестициялар жалб қилинди, бу ўтган йилга нисбатан 250 миллиард тенгега кўп. Бу янги корхоналар, технологиялар ва иш ўринлари билан таъминланган ҳақиқий ўсишдир. Республика "Ақмола" зонасини ўз ичига олган тўртта саноат зонасининг яратилиши инвестицияларни жалб қилишнинг асосий воситасидир. Республика саноат зонаси инвесторлар учун чинакам жозибадор марказга айланиб бормоқда. Унда умумий қиймати 1 триллион тенгедан ортиқ бўлган лойиҳалар тўпланган. Бу 4 мингдан ортиқ янги иш ўринларини яратиш имконини берди, — деди Ақмола вилояти ҳокими Марат Ахметжанов Марказий коммуникациялар хизматида ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш салоҳияти ҳақида ҳисобот берар экан.
Вилоят ҳокими қўшимча равишда илк ғаллани чуқур қайта ишлаш заводининг қурилиши бошланганини айтди. У ерда 3 минггача иш ўрни яратилади ва ҳозирда давлат экспертизаси учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишлари олиб борилмоқда.
— Бу — 1,8 миллиард АҚШ доллари миқдоридаги инвестиция. Йилига 3 миллион тоннагача қувватга эга ғаллани қайта ишлаш заводини қуриш режалаштирилган (амалга ошириш муддати: 2025-2028). Энг муҳими, бу ерда юқори талабга эга бўлган натрий глутамат, крахмал ва минерал ўғитлар ишлаб чиқарилади. Бундан ташқари, клинкер маҳсулотлари ва қоплама ғиштларини ишлаб чиқариш, шунингдек, пестицидлар ва ўғитлар ишлаб чиқариш заводларини қуриш режалаштирилган, — дея қўшимча қилди ҳоким.