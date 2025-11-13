Бу йил 7 мингдан ортиқ Ақмола аҳолиси уй-жой шароитларини яхшилади
ASTANА. Кazinform — Ақмола вилоятида уй-жой асосан ижтимоий заиф гуруҳлар вакиллари, улуш эгалари, авария ҳолатидаги уйларда яшовчилар ва уй-жой олиш учун навбатда турганлар учун берилади. Бу ҳақда Ақмола вилояти ҳокими Марат Ахметжанов маълум қилди.
— Давлат раҳбари томонидан белгиланган стратегик йўналишга мувофиқ, муҳтож фуқароларни қулай ва сифатли уй-жой билан таъминлаш бўйича фаол ишлар олиб борилмоқда. Бу йил 7 мингдан ортиқ юртдошларимиз уй-жой шароитларини яхшиладилар. Улардан 2 минг нафари муҳтож одамлар, яъни ижтимоий заиф гуруҳлар вакиллари, шунингдек, уй-жой олиш учун навбатда турганлар, алданган улуш эгалари ва авария ҳолатидаги уйларда яшовчилар. Вилоятда бизнес билан ҳамкорликка асосланган янги ва самарали ёндашувлар жорий этилди. Хусусий қурилиш компанияларидан "тайёр квартираларни сотиб олиш" механизми ижтимоий уй-жойларни тез қуриш имконини беришини кўрсатди. Бу йил 750 та квартира сотиб олинди. Бу механизм таъмирлаш дастурига хусусий инвестицияларни жалб қилиш ва муаммоли уй-жой фондини тугатиш учун йўл очди, — деди Марат Ахметжанов Марказий коммуникациялар хизматида ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш салоҳияти ҳақида ҳисобот берар экан.
Ҳокимнинг сўзларига кўра, бу йил реновация дастури доирасида эски ва авария ҳолатидаги уйлар ўрнига 11 та кўп қаватли бино қурилди.
— Қосши шаҳрида 543 хонадонли турар жой мажмуаси қурилиши якунланди, улардан 110 таси алданган улуш эгаларига бепул берилди. Бу узоқ вақтдан бери мавжуд бўлган муаммони ҳал қилишда муҳим қадам бўлди. Қолган квартиралар Президентнинг тайёр уй-жой сотиб олиш дастури доирасида сотиб олинди. Қолган улуш эгалари билан боғлиқ муаммо босқичма-босқич ҳал қилинади. Уй-жой сиёсатини ривожлантиришдаги ижобий динамика келгуси йилда ҳам давом этади, — деди вилоят ҳокими.
