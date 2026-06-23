Kelasi uch kunda shimolda havo salqinlaydi, janubda esa +40 darajagacha issiq bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK Qozog‘iston bo‘yicha 23-25-iyun kunlari uchun ob-havo prognozini e’lon qildi.
Sinoptiklarning ma’lumotiga ko‘ra, kuchli issiqdan keyin mamlakatning shimoliy hududlariini biroz salqinlashuv kutib turibdi. Qozog‘iston hududiga siklon harakatlanib, yomg‘ir, momaqaldiroq, do‘l, shamolning kuchayishi va chang dovullarini olib keladi.
Biroq shundan keyin ko‘pdan kutilgan salqin ob-havo o‘rnashadi: mamlakatning shimoliy va markaziy hududlarida havo harorati qulay — +23…+28 daraja atrofida bo‘ladi.
“Biroq barcha hududlarni issiqlik butunlay tark etmaydi. Qozog‘istonning janubiy va sharqiy hududlariga O‘zbekiston hududidan quruq va iliq havo massalari kirib kelishda davom etadi. Shuning ta’sirida bu hududlarda havo harorati +33…+38 daraja atrofida saqlanib qoladi, ayrim joylarda esa kuchli issiq +40 darajagacha yetishi mumkin”, — deyiladi xabarda.