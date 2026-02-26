Каталония сайёҳлар учун солиқни 12 еврогача оширди
ASTANА. Кazinform — Испаниянинг сайёҳлар орасида энг машҳур минтақаси бўлган Каталониядаги сайёҳлар учун солиқ 12 еврогача оширилди, деб хабар беради Анадолу.
Автоном ҳамжамият парламентининг қарорига кўра, 1 апрелдан бошлаб сайёҳлар учун солиқ икки баравар оширилади. Энг катта ўсиш Барселона шаҳрида кузатилади.
Каталония ҳукумати (Generalitat) маълумотларига кўра, янги ставкалар қуйидагича:
- Барселонадаги беш юлдузли меҳмонхоналарда — 7 евро/1 кеча,
- Тўрт юлдузли меҳмонхоналарда — 3,4 евро/1 кеча,
- Туристик квартираларда ва шунга ўхшаш жойларда — 4,5 евро/1 кеча,
- Бошқа турар жойларда — 2 евро/1 кеча.
Бундан ташқари, Барселона шаҳри сайёҳлар учун солиқни 4 дан 5 еврогача оширди.
Шундай қилиб, ўтган йили Барселонада 5-7,5 евро тўлаган сайёҳ 1 апрелдан бошлаб тахминан 12 евро тўлайди.
Барселона муниципалитети 2029 йилгача ҳар йили тўловни 1 еврога ошириб, уни 8 еврога етказишни режалаштирмоқда. Шундай қилиб, 2029 йилда меҳмонхоналарга умумий сайёҳлик солиғи бир кеча учун 15 еврога етиши мумкин.
Каталониянинг бошқа сайёҳлик шаҳарларида — Жирона, Таррагона ва қирғоқбўйи шаҳарларида солиқ 50% га ошади, бу Барселонадагидан камроқ. Каталония ҳукумати йиғилган маблағларнинг 25% уй-жой сиёсатига, қолган қисми эса Туризмни ривожлантириш жамғармасига сарфланишини эълон қилди.
Испанияда Каталонияда биринчи марта сайёҳлик солиғи 2012 йилда жорий этилган. Кейинчалик Галисия ва Балеар ороллари ҳам шунга ўхшаш чораларни кўрдилар, пастроқ ставкалар билан.
