Шотландияда сайёҳлар селфи қилиш учун 500 йиллик қасрнинг деворларига зарар етказди
ASTANA. Kazinform — Шотландияда сайёҳлар 500 йиллик тарихга эга Ардврек қалъаси деворларига зарар етказди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Воқеа ҳақида минтақанинг тарихий меросини асраб-авайлашга бағишланган Historic Assynt жамоат ташкилоти хабар берди. Ташкилот маълумотларига кўра, сайёҳлар қалъа вайроналарига жой очиш учун деворнинг бир қисмини бузиб ташлаганлар.
Воқеа содир бўлган куни қалъа ёнида жойлашган кўлда сув кўтарилиб, сайёҳлар одатда харобаларга яқинлашадиган пляж қисмини ёпиб қўйди. Саёҳатчилар ҳайратланарли фотосуратлар учун нам қум бўйлаб юришдан кўра қадимги тошни бузиш осонроқ деб қарор қилганлар.
Historic Assynt бундай воқеалар тез-тез учраб бораётганини таъкидлади. Меҳмонлар ажойиб фотосуратлар учун деворларга кўтарилади ва ҳар сафар бу структуранинг аста-секин ёмонлашишига олиб келади. Йиғилган маблағлар таъмирлашга сарфланиши керак бўлган хайрия қутиларидан пул ўғирлаш ҳолатлари ҳам учраб турибди.
Ардврек қалъаси 1490 йилда Шотландиянинг энг қадимги зодагон оилаларидан бири томонидан қурилган. XVIII аср бошларига келиб, у яроқсиз ҳолга қолиб, аста-секин Ассинт қирғоғидаги гўзал харобага айланди. Бугунги кунда у Шимолий Шотландиядаги машҳур сайёҳлик марказидир.
Деворнинг шикастланган қисми тикланди. Қалъанинг атрофида объектга ҳурмат билан муносабатда бўлишни эслатувчи қўшимча белгилар ўрнатилди ва эҳсон қутиси ёнига QR-код жойлаштирилди, бу эса онлайн тарзда хайрия қилиш имконини беради.
Historic Assynt сайёҳларни суратга олиш учун харобаларга чиқмасликка ва тарихий обидаларга диққат билан қарашга чақирди.