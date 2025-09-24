Каспий сув захирасини асраб-авайлаш бўйича биргаликда шошилинч чоралар кўриш керак — Президент
NEW YORK. Kazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясининг ялпи дебатида Бош Ассамблеяга 22 апрелни Халқаро Ерни кўкаламзорлаштириш куни деб эълон қилиш тўғрисидаги резолюцияни қабул қилишни таклиф қилди.
— Ўтган йил инсоният тарихидаги энг иссиқ фасл бўлди. Айтиш жоизки, Марказий Осиёда ҳаво ҳарорати дунё ўртача даражасидан икки баробар юқори бўлган. Алатау музликлари тез эрий бошлади. Бу миллионлаб одамларнинг сув ва озиқ-овқат хавфсизлигига таҳдид солади. Қозоғистон Орол фожиасидан сабоқ олди. Режалаштирилган ҳаракатларимиз, жумладан, халқаро ҳамкорлик натижасида денгизнинг шимолий қисмини сақлаб қолдик. Мамлакатимиз Оролни қутқариш халқаро жамғармаси раиси сифатида бу муҳим йўналишдаги фаол ишларни давом эттиради. Бироқ Каспий денгизи кундан-кунга саёзлашиб бормоқда. Бу фақат бир минтақа муаммоси эмас, балки бутун дунёни ташвишга соладиган муаммога айланди. Шунинг учун биз минтақадаги ҳамкорларимизни ва бутун халқаро ҳамжамиятни Каспий сув захирасини асраб-авайлаш бўйича биргаликда шошилинч чоралар кўришга чақирамиз, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Шу муносабат билан Президент ўтган йили Қозоғистон Франция, Саудия Арабистони ва Жаҳон банки билан биргаликда One Water саммитини ўтказганини эслатди.
— Келажакда сув танқислигининг олдини олиш учун яқинроқ мувофиқлаштириш, сармоявий ва барқарор ечимлар зарур. Бу масалани кун тартибига қўйиш учун мамлакатимиз Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва бошқа халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда келгуси йилнинг апрель ойида Астана шаҳрида минтақавий экологик саммит ташкил этади. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги мажбуриятларимиз доирасида мамлакатимизда “Тоза Қозоғистон” умуммиллий акцияси амалга оширилмоқда. Ушбу ҳаракат миллионлаб кўнгиллиларни тозалик, ахлат йиғиш ва экологик таълим билан шуғулланади. Қозоғистон ташаббуси билан БМТ 2026 йилни Барқарор ривожланиш мақсадлари учун халқаро кўнгиллилар йили деб эълон қилди. Биз ташкилотга аъзо барча давлатларни ушбу муҳим ташаббусни қўллаб-қувватлашга ва ҳамкорликни йўлга қўйишга чақирамиз. Шу муносабат билан Бош Ассамблеяга 22 апрелни Халқаро Ерни кўкаламзорлаштириш куни деб эълон қилиш тўғрисидаги резолюцияни қабул қилишни таклиф қиламан, – деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари БМТ минбарида Украина атрофидаги инқирозни ҳал қилишнинг асосий тамойилини айтиб ўтди.