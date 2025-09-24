Давлат раҳбари БМТ минбарида Украина атрофидаги инқирозни ҳал қилишнинг асосий тамойилини айтиб ўтди
NEW YORK. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси доирасидаги умумий дебатда сўзлаган нутқида Украина атрофидаги инқирозга тўхталди.
— Қозоғистон Украина атрофида тинч аҳолига катта зарар етказган, глобал ишончни сарсон қилган ва халқаро хавфсизликка путур етказган инқироздан хавотирда. Бироқ бу можарога барҳам бериш учун ҳар икки давлат ҳам икки томонлама ва халқаро миқёсда дипломатик саъй-ҳаракатларни давом эттириши, узоқ муддатли манфаатларига жавоб берадиган сиёсий мослашувчанликни намойиш қилиши керак, — деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев ҳудудий низоларни ҳал этиш ҳеч қачон осон бўлмаганини эслатди.
— Бу ҳар икки томондан максимал даражада вазминлик ва келажак авлодлар учун масъулиятни талаб қилади. Нафрат психологияси низолашаётган томонларга келишувга эришиш имкониятини қолдирмайди, балки ҳар икки томоннинг ҳалокатига олиб келади, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Президент жаҳон хавфсизлик архитектурасини тиклаш энг устувор вазифа бўлиши кераклигини таъкидлаган эди.