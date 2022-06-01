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    18:28, 01 Июн 2022 | GMT +6

    Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Алматига икки кунлик амалий ташрифи ниҳоясига етди

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    NUR-SULTAN. Кazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Алматига икки кунлик амалий ташрифини якунлади, дея хабар беради Кazinform БОРТ 1 Теlegram-каналига таяниб.

    Аввалроқ, Президент «Алмати БалаFest» фестивали ғолибларини табриклаганди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев, шунингдек, Ал-Форобий номидаги Қозоқ Миллий университети ва Марказий Осиё атроф-муҳит тадқиқотлари институтига ташриф буюрди.

    Президент Миллий фанлар академияси сессиясида ҳам нутқ сўзлади.


    Теглар:
    Қозоғистон Президенти
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