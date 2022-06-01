18:28, 01 Июн 2022 | GMT +6
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Алматига икки кунлик амалий ташрифи ниҳоясига етди
NUR-SULTAN. Кazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Алматига икки кунлик амалий ташрифини якунлади, дея хабар беради Кazinform БОРТ 1 Теlegram-каналига таяниб.
Аввалроқ, Президент «Алмати БалаFest» фестивали ғолибларини табриклаганди.
Қасим-Жомарт Тоқаев, шунингдек, Ал-Форобий номидаги Қозоқ Миллий университети ва Марказий Осиё атроф-муҳит тадқиқотлари институтига ташриф буюрди.
Президент Миллий фанлар академияси сессиясида ҳам нутқ сўзлади.