15:00, 16 Декабрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаевга ЮНEСКО Бош директоридан мактуб келди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари ЮНEСКО Бош директоридан мактуб олди, деб хабар беради Ақорда.
ЮНEСКО Бош директори Холид Ал-Ананий ўз мактубида Президент Қасим-Жомарт Тоқаевга ушбу юқори лавозимга тайинлангани муносабати билан йўллаган махсус табриги учун миннатдорчилик билдирди.
Холид Ал-Ананий Ташкилотнинг таълим, фан, маданият, коммуникация ва ахборот соҳаларидаги асосий устуворликларини амалга оширишга содиқлигини таъкидлади.
Бундан ташқари, ЮНEСКО Бош директори Қозоғистон билан умумий қадриятларни илгари суришда яқин ҳамкорликни давом эттиришга тайёрлигини тасдиқлади.
