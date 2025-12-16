OZ
    Давлат раҳбари Чили Республикасининг янги сайланган президентини табриклади

    ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Хосе Антонио Кастни Чили Республикаси президенти лавозимига сайлангани билан табриклади, деб хабар беради Ақорда.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    — Қозоғистон Президенти ўз телеграммасида Чили ўзининг динамик ривожланишини давом эттиришига ва халқаро майдондаги обрўсини оширишига ишонч билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Хосе Антонио Кастга масъулиятли лавозимида муваффақиятлар ва дўст Чили халқига энг яхши тилакларни тилади, - дейилади хабарда.

