10:35, 16 Декабрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Чили Республикасининг янги сайланган президентини табриклади
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Хосе Антонио Кастни Чили Республикаси президенти лавозимига сайлангани билан табриклади, деб хабар беради Ақорда.
— Қозоғистон Президенти ўз телеграммасида Чили ўзининг динамик ривожланишини давом эттиришига ва халқаро майдондаги обрўсини оширишига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Хосе Антонио Кастга масъулиятли лавозимида муваффақиятлар ва дўст Чили халқига энг яхши тилакларни тилади, - дейилади хабарда.
