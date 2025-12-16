OZ
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    Президент Австралия Бош вазирига ҳамдардлик телеграммасини йўллади

    ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Сиднейда Ҳанука байрами пайтида содир бўлган фожиали воқеа муносабати билан Австралия Бош вазири Энтони Албанизга ҳамдардлик телеграммасини йўллади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Давлат раҳбари марҳумларнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдирди ва жароҳатланганларга тезроқ соғайиб кетишни тилади, — дейилади телеграммада.

    Қасим-Жомарт Тоқаев ушбу жирканч жиноятни қаттиқ қоралади ва мамлакат номидан Австралия халқига ушбу оғир дамларда сабр-тоқатли бўлишни тилаб қолди.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Японияга расмий ташриф билан боради.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Ақорда Австралия
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
