09:32, 16 Декабрь 2025 | GMT +5
Президент Австралия Бош вазирига ҳамдардлик телеграммасини йўллади
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Сиднейда Ҳанука байрами пайтида содир бўлган фожиали воқеа муносабати билан Австралия Бош вазири Энтони Албанизга ҳамдардлик телеграммасини йўллади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Давлат раҳбари марҳумларнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдирди ва жароҳатланганларга тезроқ соғайиб кетишни тилади, — дейилади телеграммада.
Қасим-Жомарт Тоқаев ушбу жирканч жиноятни қаттиқ қоралади ва мамлакат номидан Австралия халқига ушбу оғир дамларда сабр-тоқатли бўлишни тилаб қолди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Японияга расмий ташриф билан боради.