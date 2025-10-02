OZ
Тренд:
    16:00, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев жаҳон криптоиндустрияси вакили билан учрашди

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Binance асосчиси Чанпэн Чжаони қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Мемлекет басшысы Binance компаниясының негізін қалаушы Чанпэн Чжаоны қабылдады
    Фото: Ақорда

    Digital Bridge 2025 халқаро форумида Қасим-Жомарт Тоқаев Binance асосчиси Чанпэн Чжао билан учрашди.

    Глава государства встретился с основателем Binance Чанпэн Чжао
    Фото: Kazinform

    “Президент глобал криптовалюта саноати ва молиявий технологиялар экотизимини шакллантиришда Чанпэн Чжаонинг ҳиссасини юқори баҳолади. Унинг 2022 йилда Қозоғистонга қилган ташрифи натижасида Binance Lab негизида криптоиндустрия учун минтақавий хаб очиш бўйича меморандум имзоланди. Ўшандан бери мамлакатимизда блокчейн ва криптотехнологиялар соҳасида кўплаб истиқболли лойиҳа ва ташаббуслар амалга оширилди”, — дейилади хабарда.

    Аввалроқ Давлат раҳбари Telegram асосчиси Павел Дуровни қабул қилгани ҳақида хабар берган эдик.

