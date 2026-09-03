Қасим-Жомарт Тоқаев ва Тхонглун Сисулит кенгайтирилган таркибда музокаралар ўтказди
АSTANA. Кazinform — Делегация аъзолари иштирок этган музокаралар давомида Қозоғистон ва Лаос президентлари икки мамлакат ўртасидаги сиёсий, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилдилар. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари Лаос Халқ Демократик Республикаси Президентининг мамлакатга биринчи расмий ташрифи икки томонлама алоқаларни мустаҳкамлашга янги туртки беришини таъкидлади.
Шунингдек, у Қозоғистон Лаосни Жануби-Шарқий Осиёдаги муҳим шерик деб билишини таъкидлади.
– Биз Қозоғистон ва Лаос ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантириш ниятидамиз. Биз бу муносабатларимизни мустаҳкамлаш учун мустаҳкам асос бўлишига ишонамиз. Биз Лаос бозорига етказиб бериладиган Қозоғистон товарлари ҳажмини кенгайтириш учун катта салоҳиятга эгамиз. Аввало, биз металл, озиқ-овқат, нефт-кимё, қишлоқ хўжалиги, кимё саноати, машинасозлик ва фармацевтика маҳсулотларини ташишимиз мумкин, — деди Президент.
Давлат раҳбари икки мамлакат ўртасидаги транспорт ва логистика соҳасидаги ҳамкорликка эътибор қаратди ва Лаоснинг бу йўналишдаги муваффақиятларини юқори баҳолади.
– Қозоғистон Марказий Осиёда чорраҳада жойлашган. У Хитой ва Европани боғловчи Транскаспий халқаро транспорт йўналишини фаол ривожлантирмоқда. Хитой ва Европа ўртасида қуруқлик орқали ташиладиган юкларнинг 85 фоизи бизнинг мамлакатимиз орқали ўтади. Қозоғистон терминаллари Грузиядаги Батуми ва ХХРдаги Ляньюньган портларида ишлайди. Биз Хитойнинг Сиань шаҳрида Қозоғистон логистика марказини ишга туширдик. Ушбу платформалардан Лаос юк экспедиторлари фойдаланиши мумкин. Лаос маҳсулотлари бизнинг транспорт йўлакларимиз орқали Марказий Осиё ва Европага экспорт қилиниши мумкин. Қозоғистон шунингдек, Лаос орқали Жануби-Шарқий Осиёга ташиладиган маҳсулотлар ҳажмини ошириш ниятида. Биз Лаоснинг қуруқликдаги мамлакатдан Жануби-Шарқий Осиёни боғловчи мамлакатга айланишидаги ютуқларини юқори баҳолаймиз. Лаос-Хитой темир йўли мамлакатнинг транзит салоҳиятини мустаҳкамлади ва АСEАН давлатларини Хитой ва Европа билан боғлаш учун йўл очди. Шу муносабат билан ҳукуматларимиз транспорт ва логистика соҳасида ҳукуматлараро ва идоралараро келишувлар тузиш устида ишлашлари керак, — деди Қозоғистон Президенти.
Эслатиб ўтамиз, Лаос Президенти Қозоғистонга расмий ташриф билан келди.