OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:09, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон ва Эстония бизнес-форумда 517 миллион долларлик шартномалар имзолади

    ASTANА. Каzinform — Давлат раҳбари Қозоғистон ва Эстония ишбилармон доиралари вакиллари иштирок этган бизнес-форум савдо ва инвестиция соҳасидаги икки томонлама ҳамкорликни жонлантиришга ҳисса қўшишига ишонч билдирди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    бизнес-форум
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев транспорт ва логистика, рақамлаштириш, қишлоқ хўжалиги, саноат, молия ва таълим соҳаларидаги ўзаро манфаатли шерикликнинг истиқболли йўналишларига тўхталди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Шунингдек, у мамлакатда Эстония бизнесини кенгайтиришга ҳар томонлама ёрдам кўрсатишга тайёрлигини тасдиқлади.

    Йиғилишда Эстония Президенти Алар Карис ҳам нутқ сўзлади.

    бизнес-форум
    Фото: Ақорда

    Бизнес-форум доирасида икки мамлакат компаниялари умумий қиймати 517 миллион доллардан ортиқ бўлган 11 та тижорат ҳужжатини имзоладилар.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга давлат ташрифи билан келган Эстония Президенти Алар Карисни Ақордада кутиб олди.

    Теглар:
    Эстония Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!