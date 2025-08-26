OZ
    26 Август 2025

    Қасим-Жомарт Тоқаев Рустами Эмомалини «Достық» ордени билан тақдирлади

    ASTANA. Kazinform – ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Тожикистон Республикаси Мажлиси Олий Мажлиси Миллий раиси Рустами Эмомалини икки томонлама стратегик шерикликни мустаҳкамлашга қўшган улкан ҳиссаси учун 2-даражали «Достық» ордени билан тақдирлади, деб хабар беради Ақорда.

    President Tokayev meets Tajik National Assembly Chairman Rustam Emomali
    Фото: Ақорда

    Орден Қозоғистон ва Тожикистон ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни ривожлантиришдаги хизматлари учун топширилди.

    Эслатиб ўтамиз, бугун ҚР Президенти Тожикистон Мажлиси Олий Мажлиси Миллий раисини қабул қилди.

