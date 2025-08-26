18:04, 26 Август 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Рустами Эмомалини «Достық» ордени билан тақдирлади
ASTANA. Kazinform – ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Тожикистон Республикаси Мажлиси Олий Мажлиси Миллий раиси Рустами Эмомалини икки томонлама стратегик шерикликни мустаҳкамлашга қўшган улкан ҳиссаси учун 2-даражали «Достық» ордени билан тақдирлади, деб хабар беради Ақорда.
Орден Қозоғистон ва Тожикистон ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни ривожлантиришдаги хизматлари учун топширилди.
Эслатиб ўтамиз, бугун ҚР Президенти Тожикистон Мажлиси Олий Мажлиси Миллий раисини қабул қилди.