Президент Тожикистон Мажлиси Олий Мажлиси Миллий раисини қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Тожикистон Мажлиси Олий Мажлиси Миллий раиси Рустами Эмомалини қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ва Тожикистон Мажлиси Олий Мажлиси Миллий раиси Рустами Эмомали Қозоғистон-Тожикистон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини парламентлараро алоқаларни ривожлантириш нуқтаи назаридан муҳокама қилди.
Давлат раҳбари икки томонлама ҳамкорликнинг ривожланиш суръатларини юқори баҳолади. Шунингдек, у Рустами Эмомалининг ташрифи Қозоғистон ва Тожикистон ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлашда муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидлади. Тожикистон Парламенти юқори палатаси спикери Давлат раҳбарига меҳмондўстлик учун миннатдорчилик билдириб, Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмоннинг саломини етказди.
Рустами Эмомали Қозоғистон Тожикистоннинг ишончли стратегик ҳамкори ва иттифоқчиси эканини таъкидлади. Шунингдек, у Давлат раҳбарини Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 30 йиллиги билан табриклаб, икки мамлакат парламентлари ўртасида халқлар фаровонлиги йўлида конструктив ва ишбилармонлик алоқалари ўрнатилишига эътибор қаратди.
Учрашувда савдо-иқтисодий интеграцияни, парламентлараро дипломатия ва сув хўжалигидаги ҳамкорликни фаоллаштиришнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
Шунингдек, икки томонлама муносабатлар дўстлик ва ўзаро ёрдам руҳида ривожланиб бораётгани таъкидланди.
