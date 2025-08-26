Давлат раҳбари Хитойнинг Қозоғистондаги элчиси Хань Чуньлинни қабул қилди
ASTANА. Kazinform — Давлат раҳбари Хитойнинг Қозоғистондаги элчиси Хань Чуньлинни қабул қилди, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Учрашувда Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Хитой Халқ Республикасига бўлажак ташрифига тайёргарлик кўриш масалалари муҳокама қилинди. Шунингдек, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммити ва Тяньцзинь шаҳрида бўлиб ўтадиган “ШҲТ плюс” йиғилишида иштирок этиш дастури кўриб чиқилди.
Президент мамлакат Хитой билан ҳар томонлама стратегик шерикликни чуқурлаштиришга катта аҳамият беришини таъкидлади.
Давлат раҳбари ШҲТ саммити муваффақиятли ўтиши ва ташкилот тарихида янги босқичга йўл очишига ишонч билдирди. Бу минтақавий кўп қиррали алоқаларни янада ривожлантиришга хизмат қилади.
Элчи Пекин ва Тяньцзиндаги тадбирларни самарали ўтказиш учун барча саъй-ҳаракатларини амалга оширишини, бу эса Қозоғистон-Хитой муносабатларини барча соҳаларда мустаҳкамлашга янги суръат бағишлашини таъкидлади.
Учрашувда икки давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий, сармоявий ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари ҳам кўриб чиқилди.